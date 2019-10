BÉLANGER, Paula

(née Bourdages)



De Ste-Thérèse, le 8 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Paula Bourdages, native de Caplan en Gaspésie, épouse de feu M. Romuald Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jacques), François (Guylaine), Christine (Lorraine), Jean-Pierre (Suzanne), Marie-Hélène (Yvan) et Sophie (Claude), ses petits-enfants Marie-Eve, Jean-Sébastien, Karine, Marie-Pier, Stéfanie, Francis, Marie-Jeanne et leurs conjoints respectifs, ses arrière-petits-enfants Maryanne, Félix, Lucas et Amylia, son frère Roland (Céline), sa soeur Hectorine (Patrick), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre de 13h30 à 17h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon. Une cérémonie ainsi que l'inhumation des cendres auront lieu en juillet 2020 dans son village natal de Caplan.