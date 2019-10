Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Nick Cave and The Bad Seeds – Ghosteen

Photo courtoisie

17e album studio de son projet avec les Bad Seeds, Nick Cave propose ici un tout nouvel opus qui constituera le terme d’une trilogie amorcée avec «Push the Sky Away» en 2013 et «Skeleton Tree» en 2016, une trilogie traversée par la mort tragique de son fils Arthur, alors âgé de 15 ans. L’album double présenté ici transpire d’introspection, les textes sont tout aussi riches que bien livrés, à travers des arrangements musicaux très aériens et où les percussions réussissent à rester toujours bien discrètes.

Disponible depuis le 3 octobre

Je sors :

Spectacle

Telemann à Paris

Photo courtoisie

L’orchestre Baroque Arion propose ce soir son tout premier concert de la saison intitulé «Telemann à Paris». L’orchestre sera dirigé par le co-directeur artistique Mathieu Lussier et mettra en vedette le flûtiste Vincent Lauzer. Une causerie sera organisée à la toute fin du concert.

Ce soir à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Parasite

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le film Parasite du réalisateur Bong Joon-Ho promet de faire sensation alors que le long métrage a déjà remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes. Prenant place en Corée du Sud, le film dresse le portrait de la famille Ki-taek, au chômage, qui tente de se sortir de la pauvreté en fréquentant la famille Park, beaucoup plus riche.

Ce soir à 20h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Cinéma

L’eau chaude l’eau frette

Photo courtoisie

Le Festival du Nouveau Cinéma en collaboration avec Éléphant : mémoire du cinéma québécois invitent le public montréalais à la projection du film «L’eau chaude l’eau frette» du cinéaste André Forcier, réalisé en 1976. La projection est gratuite et plusieurs membres de l’équipe seront sur place pour l’occasion.

Ce soir à 18h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Spectacle

Mélodînes

Photo courtoisie

Dans le cadre du tout premier concert des Mélodînes de la saison, le flûtiste Benjamin Morency et le harpiste Matt Dupont interpréteront plusieurs œuvres du répertoire classique, dont certaines des compositeurs Claude Debussy, Georges Bizet et Astor Piazzolla. Un contexte idéal pour prendre une pause sur l’heure du dîner.

Aujourd’hui à 12h10 à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Spectacle

Valse fréquence

Photo courtoisie

La formation montréalaise Valse fréquence présentera ce soir, à l’occasion d’un spectacle-lancement, les pièces de son tout nouveau EP intitulé « Ci-haut, ci-bas». Le spectacle est gratuit et l’album est disponible depuis le 11 octobre.

Ce soir à partir de 17h à L’Escogriffe Bar Spectacle, 4461 rue Saint-Denis

Je reste :

Livre

Bienvenue chez les Groulx

Photo courtoisie

Le livre «Bienvenu chez les Groulx» raconte l’histoire de la famille Groulx, composée des parents Tara Lawson et Pascal Groulx, deux trentenaires, et de leurs dix enfants, tous nés de leur union.

En librairie depuis aujourd’hui

Album

Guillaume Arsenault – La partie de moi qui tremble

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Guillaume Arsenault lance cet automne son sixième album intitulé «La partie de moi qui tremble», un nouvel opus de 11 chansons aux sonorités folk et aux arrangements bien ficelés.

Disponible depuis le 11 octobre

Web

Faux départs

Photo courtoisie

Du jeune auteur Jean-Philippe Baril Guérard et mettant en vedette Catherine Brunet et Antoine Pilon, la websérie «Faux départs», déclinée en huit épisodes de huit minutes, suit les aventures de Carla et d’Ugo, dont les histoires de cœur sont aussi vives qu’accidentées.

En ligne depuis le 9 octobre sur ICI Tou.tv