La plupart des A220 de la compagnie Swiss remis en service

Genève | La principale compagnie aérienne suisse Swiss a annoncé mercredi qu’elle avait remis en service 17 des 29 Airbus A220 immobilisés après un problème technique concernant les moteurs.

Dans un communiqué, Swiss a indiqué que «17 avions de la série C/A220 ont déjà été inspectés (...) Les moteurs sont en parfait état».

Un avion effectuant la liaison entre Londres et Genève avait dû être dérouté mardi matin en raison d’un problème de moteur et la compagnie suisse avait décidé d’immobiliser ses 29 appareils de la série C, conçus par l’avionneur canadien Bombardier, mais rebaptisés A220 par Airbus.

Selon la télévision publique suisse RTS, ces appareils ont connu huit incidents techniques en l’espace d’un an.

L’Administration fédérale de l’aviation américaine a, de son côté, réclamé le mois dernier que les moteurs de la compagnie américaine Pratt&Whitney, qui équipent les A220, soient inspectés à la suite de la perte de pièces de moteur en juillet au-dessus de la France par un A220 de Swiss et d’un autre incident similaire en septembre.

L’immobilisation des 29 appareils a entrainé l’annulation d’un peu plus de 100 vols et concerné près de 10 000 passagers, a précisé Swiss.

«Swiss prend ces incidents très au sérieux (...) La sécurité de nos clients et de nos équipages est notre priorité absolue», a souligné la compagnie, en espérant que «les opérations aériennes pourront reprendre en grande partie jeudi».