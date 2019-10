Le «maître chez vous» d'Andrew Scheer n'est pas une tentative de rattrapage, dit Gérard Deltell

Le «maître chez vous» prononcé par le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Andrew Scheer lors d'un discours à La Prairie mardi, n'est pas une tentative de rattrapage pour sauver la mise au Québec, a affirmé Gérard Deltell, candidat du PCC dans la région de Québec, mercredi.

«Tous les engagements qu'on a pris, et ça depuis deux ans là, on n'a pas décidé ça hier là, concernant entre autres le rapport d'impôt unique, concernant plus de pouvoirs en immigration, concernant le respect de la loi 21, [...], c'est de dire aux Québécois que vous serez maître chez vous dans la mesure où vous aurez un gouvernement conservateur à la tête du pays», a dit Gérard Deltell à l'émission «Dutrizac» à QUB radio, mercredi.

La sortie du chef conservateur, qui s’inspirait de la formule «maître chez nous» lancée par l’ancien premier ministre du Québec Jean Lesage durant les années 1960, en a surpris plusieurs, notamment parce qu’elle est survenue après la tenue du vote par anticipation.

«Est-ce que ça ne vous coupe pas l'herbe sous le pied de sortir un discours aussi important dans La Prairie après le vote par anticipation», a demandé l'animateur?

«Le discours d'hier était la synthèse de tous nos engagements qui ne remontent pas à la semaine passée», a tenu à répéter le candidat de Louis-Saint-Laurent.

ÉCOUTEZ Gérard Deltell candidat du PCC dans Louis-Saint-Laurent à Dutrizac à QUB radio:

Gérard Deltell a également rappelé qu'il y a deux ans son parti «s'était déjà prononcé en faveur de l'impôt unique», et qu'il y a un an, il avait lui-même «déjà affirmé que les conservateurs n'allaient pas contester la loi sur la laïcité».