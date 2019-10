Le plein d’énergie avec Jimmy Sévigny

L’entraîneur, conférencier et vedette des repas préparés d’avance Jimmy Sévigny revient gonflé à bloc avec Le Meal Prep 2 comprenant 80 recettes énergisantes pour faire de soi un Superman ou une Superwoman.

« Que ce soit avec l’entraînement, les saines habitudes de vie ou la perte de poids, on dirait que les gens ne sont pas conscients qu’on est ce qu’on mange, dit-il. La journée où les gens vont prendre conscience de ça, un tournant va se faire. Pourquoi ? Parce qu’ils vont réaliser que, souvent, ils mangent trop et pas nécessairement les bonnes choses. »

Pour lui, activité physique et saine alimentation sont indissociables, alors qu’énergie et gestion de poids cohabitent fort bien. Il accorde une attention toute particulière à des repas hyperprotéinés et rapides à préparer.