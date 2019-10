Les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières intégreront la ligue Frontier

Les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières évolueront au sein d’une nouvelle entité comprenant désormais 14 équipes, puisque les ligues indépendantes de baseball Can-Am et Frontier ont annoncé leur fusion, mercredi.

Conséquemment, cinq clubs de la Can-Am – les Boulders de Rockland, les Jackals du New Jersey et les Miners de Sussex County étant les autres – joueront dans une section portant le nom de leur ancien circuit, en compagnie des Wild Things de Washington et des Crushers de Lake Erie.

Sept équipes opéreront dans la division Mid-Ouest, soit les Otters d’Evansville, le Freedom de Florence, les Grizzlies de Gateway, les Slammers de Joliet, les Boomers de Schaumburg, les Miners de Southern Illinois et les ThunderBolts de Windy City.

Par ailleurs, les Champions d’Ottawa, qui figuraient dans les rangs de la Can-Am, ne font pas partie de la nouvelle mouture de leur ligue.

«Je suis très excité et privilégié. [...] Il s’agit de l’aboutissement de près de deux ans de discussions. Le match des étoiles 2019, opposant la Ligue Frontier et la Ligue Can-Am, fut la première étape majeure dans ce processus de collaboration. Nous sommes d’avis que la fusion renforcera le baseball professionnel indépendant dans son entièreté», a déclaré dans un communiqué Bill Lee, commissaire de la Ligue Frontier.

«Je suis excité d’être témoin de la suite des événements pour cette nouvelle alliance qui écrira sans doute l’histoire du baseball professionnel indépendant», a ajouté le directeur exécutif de la Can-Am, Kevin Winn.

La saison 2020 sera la 28e de la Ligue Frontier et comprendra 96 matchs pour chaque équipe. Elle commencera le 14 mai pour se terminer le 6 septembre. Le calendrier sera dévoilé lundi.