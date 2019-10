Les Capitals explosent face aux Maple Leafs

Les Capitals ont inscrit trois buts en 1 min 18 s contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, à Washington, où ils se sont finalement imposés 4 à 3.

Tirant de l’arrière par un point au début du deuxième vingt, les Capitals ont d’abord nivelé les chances grâce à un but d’Evgeny Kuznetsov. Onze secondes plus tard, ce fut au tour de Nicklas Backstrom de toucher la cible. John Carlson est venu couronner la poussée des siens en avantage numérique 67 secondes plus tard.

Jakub Vrana avait inscrit l’équipe locale au pointage à la fin de la première période.

Kasperi Kapanen et Ilya Mikheyev avaient réussi les deux premiers buts du match pour les Leafs. John Tavares a quant à lui réduit l’écart en fin de troisième période.

Par ailleurs, Alexander Ovechkin a rejoint le légendaire Jean Béliveau au 42e rang des meilleurs pointeurs dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) en récoltant son 1219e point en carrière, mercredi soir.

Le capitaine des Capitals a accompli l’exploit en obtenant une mention d’aide sur le but de Carlson.

Le gardien russe Ilya Samsonov a réussi 29 arrêts devant la cage des Capitals. À l’autre bout de la patinoire, Michael Hutchinson a fait face à 32 tirs.

Une autre défaite pour les Stars

À Columbus, Zach Werenski, Alexander Wennberg et Sonny Milano ont secoué les cordages dans un gain de 3 à 2 des Blue Jackets contre les Stars de Dallas.

La formation texane a ainsi encaissé une septième défaite en huit matchs cette saison. Miro Heiskanen et Joe Pavelski ont a été les marqueurs pour les visiteurs. Il s’agissait d’ailleurs du premier but de Pavelski dans l’uniforme des Stars.

Joonas Korpisalo a repoussé 30 lancers devant le filet des Blue Jackets tandis que son vis-à-vis, Ben Bishop, a cédé trois fois sur 35 tirs.

Tanev tranche en prolongation

À Pittsburgh, Brandon Tanev a procuré une victoire de 3 à 2 aux Penguins face à l’Avalanche du Colorado en marquant son premier but de la saison en prolongation.

Il s’agissait d’ailleurs du premier but de l’ancien attaquant des Jets de Winnipeg avec les Penguins.

Sidney Crosby et Jake Guentzel ont été les autres marqueurs pour les favoris de la foule. Du côté de l’Avalanche, Matt Calvert et Nathan MacKinnon ont touché la cible.

C’est MacKinnon qui a forcé la tenue d’une période supplémentaire en marquant son troisième but de la campagne en début de troisième période.