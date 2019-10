Michel Louvain: le feu sacré au Casino de Montréal

Entre grands succès et chansons de «La belle vie», son 32e album sorti en avril, Michel Louvain a prouvé que sa passion est encore bien intacte, mercredi, au Cabaret du Casino de Montréal.

Les rideaux se sont ouverts sur un Michel Louvain de 82 ans en pleine forme. Complet noir et sourire en coin, le charmant «crooner» a rappelé comment il a pu causer des émeutes à ses débuts en lançant le bal avec «La belle vie».

Si son public est plus sage aujourd’hui, il ne s’est pas moins exclamé lorsque son idole a pris la parole. «Pas toujours facile de casser un nouveau "show"! Je me suis trompé au moins 10 fois les premiers soirs. Je n’ai qu’un désir, que vous vous disiez "c’était une soirée magnifique"», a-t-il lancé avant d’interpréter «C’est magnifique».

Michel Louvain a vite eu l’occasion de montrer l’étendue de son amour pour ses fans en chantant «Roses de Picardie», une pièce d’Yves Montand choisie par plusieurs d’entre eux lorsqu’il leur a demandé sur Facebook quelles chansons reprendre sur l’album «La belle vie».

Touche sympathique, rapidement suivie d’une erreur de l’interprète alors qu’il chantait «L’amour est dans ta rue». «Oups, je me suis trompé», a-t-il fredonné sans manquer la mesure, faisant éclater de rire les spectateurs.

Petit tour du monde

Le concert s’est poursuivi sur un air de voyage à travers les «Adieu tristesse», «Besame Mucho» et «Quando Quando Quando», avant de donner place à la nostalgie grâce à «C’est toute une musique» de Monique Leyrac. «Excuse-moi Monique, je n’ai pas rendu hommage à ta chanson», a-t-il blagué entre les «Mais non!» des fans.

Peu importe les petits accrochages de mémoire ou de justesse de voix, Michel Louvain a eu droit à un appui sans faille de son public. «J’aimerais vous présenter des pièces qui m’ont accompagné toute ma vie. J’ai l’impression qu’on a les mêmes goûts...» Les spectateurs lui ont donné raison en chantant avec lui les «Quand tu liras cette lettre» et «N’oublie jamais».

Entre medley à saveur country – «Quand on est en amour» et «Green Green Grass of Home» – et retour sur les pièces marquantes de son répertoire – «Auprès de ton coeur» et «Ma belle gitane» –, impossible de ne pas interpréter son énorme succès «La dame en bleu».

Au moment d’écrire ces lignes, Michel Louvain devait encore chanter «Un certain sourire», pièce qui lui fait toujours penser à sa défunte mère selon ses propres aveux. Et c’est sûrement ce qui le rend aussi attachant: il ne semble jamais perdre de vue d’où il vient, malgré son inébranlable popularité.

Michel Louvain sera également en spectacle au Cabaret du Casino de Montréal du 17 au 19 octobre et le 10 novembre à la Salle Albert-Rousseau de Québec.