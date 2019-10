«Pastrnak a tout pour récolter 100 points» - Patrice Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron est présentement au sein de l’un des meilleurs trios du circuit Bettman, lui qui est flanqué de Brad Marchand et de David Pastrnak.

Mais c’est surtout Pastrnak qui retient l’attention depuis le début de la saison grâce à une récolte de 10 points en six matchs. Le Tchèque a d’ailleurs marqué les quatre buts des siens lundi, dans une victoire de 4 à 2 contre les Ducks d’Anaheim.

En entrevue à TVA Sports, Bergeron a estimé que son compagnon de trio pourrait franchir le cap des 100 points cette saison.

«C’est un joueur qui peut marquer de tous les endroits, a-t-il affirmé. Il est prêt à payer le prix et il a le talent pour amasser 100 points. On ne va pas lui mettre de la pression, car il apporte déjà à l’équipe.»

Des Bruins au sommet de leur forme

La défaite contre les Blues de St. Louis en finale de la Coupe Stanley n’a pas ébranlé les Bruins, loin de là.

À leurs six premiers matchs cette saison, les hommes de Bruce Cassidy se sont imposés à cinq reprises.

Bergeron a indiqué que les Bruins avaient le couteau entre les dents depuis cette défaite lors du septième match de la finale, en juin.

«On s’est retroussé les manches et il a fallu retrouver l’amour du hockey. On ne fait que s’améliorer à chaque rencontre et ça rapporte.»

«C’est difficile de redescendre en bas de la montagne quand tu étais au sommet, a expliqué Bergeron. Il y a 31 équipes qui veulent gagner. Le défi est énorme, car on a beaucoup de travail devant nous, mais on sait qu’on a tout pour y arriver.»