2. Poser un grand bol en acier inoxydable sur une casserole d’eau bouillante, pour faire un bain-marie. Dans le bol, mélanger au fouet la cassonade, les jaunes d’œufs, le sirop d’érable, la vanille, la cannelle, la muscade, le gingembre, le poivre et le café. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit lisse et très chaude. Incorporer la purée de citrouille. Mélanger sans arrêt 4 minutes. Retirer du feu.

5. Dans un grand bol froid, verser la crème. Ajouter 2 c. à s. de café et 1 c. à s. de sucre en poudre. Au fouet électrique, monter la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics mous. Ajouter le reste du sucre en poudre et continuer de fouetter jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. Transférer la crème fouettée dans une poche à pâtisserie.