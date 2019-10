Trudeau à Montréal pour vendre la marque libérale

MONTRÉAL – En campagne au Québec, Justin Trudeau et ses troupes libérales ont égrené mercredi plusieurs de leurs réalisations pour convaincre les électeurs du Québec que le seul choix stratégique est de voter pour eux.

Alors que la lutte reste extrêmement serrée, selon les sondages, aussi bien face au Parti conservateur que ses autres adversaires néo-démocrates et bloquistes, le chef libéral a entamé une tournée au Québec où il a récolté 40 sièges en 2015.

Comme tous ses adversaires, M. Trudeau courtise le vote des électeurs de la Belle Province. «J’ai besoin de continuer d’avoir à mes côtés une délégation forte de Québécois», a-t-il lancé.

Il a été questionné à plusieurs reprises sur l’érosion des intentions de vote libérales au profit du Bloc.

«Au Québec, on a besoin des Québécois forts au gouvernement et pas dans l’opposition. C’est çà le choix auquel les gens font face», a-t-il précisé, soutenant que son gouvernement «partage les valeurs des Québécois».

Le chef libéral est d’avis que pour éviter l’élection d’un gouvernent conservateur, les électeurs n’ont le choix que de voter pour le Parti libéral du Canada.

«Si Andrew Scheer devient premier ministre, le 21 octobre, on sait ce qu’il va faire. Il nous l’a dit. Il veut se débarrasser immédiatement du seul plan pancanadien jamais mis en place pour lutter contre les changements climatiques (la taxe fédérale sur le carbone). Une fois que c’est fait, il va enchaîner les coupures dans les programmes et les services», a-t-il lancé dans Hochelaga où les stratèges libéraux pensaient faire un gain au profit du NPD.

«Les Canadiens doivent continuer de rester forts», a dit M. Trudeau, demandant aux électeurs de la province et même de partout au pays de «faire le bon choix».

Il a accusé le chef conservateur d’avoir recours à une stratégie «clivante», n’hésitant pas à parler de «campagne négative».

Justin Trudeau estime que son message n’en est pas un de peur, mais au contraire permet de savoir qu’il y a des choix à faire. Deux seuls choix, selon lui. Un gouvernement progressiste et non une opposition progressiste.

Avant que M. Trudeau prenne la parole, ses candidats Steven Guilbeault, Jean-Yves Duclos ou encore Mélanie Joly ont aussi lancé un appel aux électeurs québécois, leur demandant de faire le choix libéral, énumérant plusieurs des réalisations du gouvernement Trudeau.

Les libéraux soutiennent qu’au cours de leur mandat, ils ont baissé les impôts de la classe moyenne, mis sur pieds l’allocation canadienne pour enfants, permis à l’économie de créer un million d’emplois avec un taux de chômage à son plus faible niveau.

Dans tous les cas, disent-ils, les conservateurs ont chaque fois voté contre.

M. Duclos a écorché les conservateurs, soulignant qu’au pouvoir, «ils avaient gouverné pour les 1 % les plus riches et abandonné le Québec». «Nous sommes dans le dernier droit de la campagne et notre pays est à la croisée des chemins», a-t-il ajouté.

Après Montréal, la campagne libérale a prévu un horaire chargé avec des arrêts à Longueuil, Chambly, Saint-Hyacinthe, Drummondville avant un rassemblement militant prévu à Sherbrooke en soirée.