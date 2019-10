«Un vendredi du tabarnaque»

Le vendredi 16 octobre 1970, promulgation par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau de la Loi sur les mesures de guerre.

Devoir de mémoire

Ce titre est tiré d’un poème du poète et ex-ministre péquiste Gérald Godin. Il fut l’une des quelque 500 personnes emprisonnées, arbitrairement souvent, lors des interpellations par les forces de l’ordre suite à la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre.

Je ne prétends pas être un historien qui pourrait pérorer longtemps sur les détails, les tenants et aboutissants de ce triste épisode de notre histoire. L’histoire du Québec, l’histoire du Canada, l’histoire trouble et pas toujours facile du Québec dans le Canada.

Mais je me sens particulièrement attaché à cette période-là de notre histoire. Et pourtant, en 1970, je n’étais même pas encore né.

Mais j’ai eu la chance, au cours de ma vie personnelle et professionnelle, de côtoyer des acteurs importants de cette crise, celle d’octobre 1970. Aussi, j’ai pu compter sur des enseignants passionnés, impliqués, qui m’ont aidé à pousser ma réflexion un peu plus loin. Je pense à l’un de mes profs d’histoire au cégep, M. Roger Blanchette par exemple.

Mais surtout, quand arrive ce jour, celui du début des mesures de guerre, c’est à un vieil ami et ex-camarade politique que je pense : Paul Rose.

Loin de moi l’idée de faire l’apologie de la violence. Je ne me prononcerai pas là-dessus particulièrement. Car la violence est double, celle des militants, certes, mais la violence institutionnelle aussi. Parfois vue, mais aussi celle qui ne l’est pas.

Je n’ai pas connu le Paul Rose du FLQ.

À la fin des 80 ou au début des années 90, c’est dans les groupes de gauche communautaire que j’ai rencontré Paul Rose. C’est lui qui m’avait convaincu, en 1994, de me présenter aux élections provinciales de cette année-là. À cheval entre Montréal et l’Outaouais à cette époque, j’ai eu le plaisir de discuter souvent, et de longues fois, avec cet homme.

Le Paul Rose que je connais n’est pas celui que j’ai lu de certains chroniqueurs ou historiens.

Eh oui, j’ai discuté de ÇA avec lui. Ça change la perspective. Je m’arrêterai ici pour le moment.

L’autodétermination des peuples

La Loi sur les mesures de guerre, l’armée dans les rues, ça fait 49 ans aujourd’hui. On le soulignera avec plus d’emphase l’an prochain, j’imagine; quelques reportages, une émission spéciale à saveur historique peut-être. On aime les chiffres ronds.

Mais ce qui me titille particulièrement en ce moment c’est qu’aujourd’hui même, et depuis quelques jours, mes interactions avec des amis et des contacts catalans ne sont pas sans me rappeler que la lutte pour l’autodétermination des nations n’est pas chose facile.

En 2014, en Écosse, j’ai pu tisser des liens avec plusieurs indépendantistes catalans, dont quelques-uns sont devenus des amis. Et depuis quelques jours, ils vivaient leur «jour de bulldozer politique» pour reprendre un autre passage du poème de Gérald Godin.

Un jour que le fils du PM d’alors de notre «vendredi du tabarnaque» a bien refusé de commenter.

Au moment où le mouvement indépendantiste ici est divisé, miné par les querelles internes, je me réjouis de la réaction des amis catalans : pacifiquement, et fermement, ils ont pris la rue pour dénoncer le traitement de l’État espagnol envers les parlementaires qu’ils avaient dûment élus.

Aussi, en terminant, il me faut souligner une particularité de notre propre combat pour l’autodétermination. En 1995, quand les résultats de cet exercice démocratique spolié que fut le référendum, miné par quelques tricheries loin d’être banales, sont tombés, la situation n’a pas dégénéré.

Et ça, je le rappelle sans cesse à ceux qui traient «d’ennemis» les adversaires de l’indépendance; au Québec et au Canada.

Nous avons collectivement, de part et d’autre, refusé de sombrer dans la violence. Pourtant, un tel résultat se serait traduit par des troubles dans bien d’autres régions du monde. Mais pas ici.

De ça, il nous faut aussi parler, dans deux semaines, quand ça fera 24 ans que nous avons tenus ce référendum.