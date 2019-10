Violents proxénètes arrêtés

Une vaste enquête policière a permis d’asséner un dur coup à un réseau pyramidal de proxénètes, qui transportait ses victimes québécoises en Ontario pour les forcer à se prostituer nuit et jour.

Plus de 300 accusations ont été portées et 31 personnes ont été arrêtées lors d’une enquête d’un an sur la traite de personnes et le crime organisé, a annoncé hier la police régionale de York, en Ontario, qui a fait équipe avec des collègues ontariens et québécois.

Les 12 victimes identifiées jusqu’à maintenant étaient toutes des Québécoises, âgées de 20 à 35 ans, sous l’emprise de proxénètes violents qui les forçaient à travailler même pendant leur cycle menstruel pour rapporter au moins 1000 $ par jour, selon la police.

« Elles étaient contrôlées par la violence, les menaces, la drogue et l’alcool. Elles étaient manipulées et traumatisées », a décrit l’enquêteur Thai Truong.