15 cm de neige attendus dans la réserve faunique des Laurentides

Les automobilistes qui ne chaussent pas déjà leurs pneus d’hiver devraient éviter la réserve faunique des Laurentides jeudi, alors que l’on y prévoit des chutes de neige importantes et des conditions de conduite exigeantes.

Selon Environnement Canada, jusqu’à 15 centimètres de neige vont s’abattre jusqu’à ce soir dans les portions plus élevées de la réserve faunique.

Un avertissement de neige a été émis pour les secteurs de l’Étape, du mont Apica et du parc des Grands-Jardins.

Il s’agit de la première accumulation importante de neige de la saison dans cette région qui goûte régulièrement à l’hiver parmi les premiers.

En 2018, la première neige y avait été aperçue le 18 octobre.

«Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Allumez vos phares lorsque la visibilité est réduite et gardez une distance sécuritaire entre les véhicules», conseillent les météorologues d’Environnement Canada dans un avis diffusé jeudi matin.

Tempête automnale

Une tempête automnale apporte d’importantes précipitations et des vents puissants un peu partout au Québec aujourd’hui, poussant Environnement Canada à émettre différentes alertes selon les régions.

Dans la grande région de Québec, les vents violents privaient plus de 9000 clients d’électricité à 10 h, et plus de 7000 autres en Chaudière-Appalaches.

On prévoit des vents souffler jusqu’à 90 km/h, surtout près du fleuve. Ces vents devraient progressivement diminuer en force cet après-midi et en soirée. Une quantité allant de 25 à 40 mm de pluie parfois forte est attendue jusqu’en fin de nuit prochaine.

Dans le Bas-Saint-Laurent, un avertissement d’onde de tempête est en vigueur dans les secteurs de Mont-Joli, Le Bic-Rimouski et de Matane.

Sur la Côte-Nord, entre 40 et 60 millimètres de pluie sont attendus aujourd'hui et la nuit prochaine dans les secteurs de Forestville et Les Escoumins.

La péninsule gaspésienne se prépare aussi à recevoir des pluies torrentielles.