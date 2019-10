KACHAAMI, Adel (Justin)



Le 15 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Adel (Justin) Kachaami.Il laisse dans le deuil son épouse Mona Kerba, ses enfants Nabil Edouard (Maria Almeida) et Lynda (Eric Martin), ses petits-enfants Gabriel et Alex, sa soeur Cécile (Anwar Boulos) et son frère Joseph. Il laisse également dans le deuil d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 av. Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles seront célébrées le samedi 19 octobre à 10h30 en l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation, 9501 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels (wiaih.qc.ca) ou à Dystrophie Musculaire Canada (muscle.ca).