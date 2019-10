ST-VINCENT, René



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de René St-Vincent, époux de Huguette Péloquin, survenu le 12 octobre 2019 à Laval, à l'âge de 78 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles, Anne (François Leduc), Sophie (Marc Delorme) et Geneviève (Patrick Daigle); ses quatre petits-fils Maxime, Alexandre, Ludovic et Loïc; ses frères Gaëtan, Jean-Marc et Hubert, famille et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 19 octobre 2019 à 11h à l'église des Saints-Anges au 1400 boulevard Saint-Joseph à Lachine. La famille recevra vos condoléances à compter de 10h.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du Centre Évasion (Centre de jour alternatif), en particulier Christine Bujnowski, pour la qualité de leur service et leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Évasion.