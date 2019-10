Agenda du week-end

8e festival Phénomena

Photo courtoisie, Caroline Hayeur

Jusqu’au 25 octobre, le festival Phénomena présente des spectacles et des artistes « inclassables, atypiques et indisciplinés ». Ainsi, demain, 20 h, à la Sala Rossa (4848, boul. Saint-Laurent), on pourra voir Les gars de la Cie de la pire espèce, un cabaret DADA. Toujours demain, mais aussi dimanche et dans les jours qui suivent, le spectacle Valparaiso, présenté en français et en espagnol, traite de la construction de soi à travers l’exil. Tarifs divers.