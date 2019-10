Après Crosby, Lafleur et Lemieux

La décision de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de retirer de ses cadres le numéro 87 porté par Sidney Crosby a créé un certain remous. Mais que les partisans de Guy Lafleur et Mario Lemieux se rassurent. Leur tour viendra.

Rien de plus normal quand on sait que Lafleur a été choisi le plus grand joueur de l’histoire de la LHJMQ, suivi au deuxième rang de Lemieux, dans le cadre des festivités célébrant le 50e anniversaire du circuit.

Grand admirateur de Jean Béliveau, Lafleur a endossé le numéro 4 durant ses quatre années juniors à Québec, les deux premières dans l’uniforme des As, qui faisaient partie de la Ligue de hockey junior A du Québec, l’ancêtre de la LHJMQ.

Il a porté le même numéro pendant deux ans avec les Remparts, qui l’ont déjà honoré d’une bannière qui a été d’abord suspendue dans les hauteurs du Colisée avant d’être transférée au Centre Vidéotron.

Le 99 à l’envers

Comparé à Wayne Gretzky dès sa tendre jeunesse, Lemieux a opté pour le 66, le 99 à l’envers immortalisé par La Merveille.

Lafleur et Lemieux ont été sans contredit les plus grands ambassadeurs de la LHJMQ. Ils ont inspiré quantité de jeunes, qui ont suivi leurs traces dans la Ligue nationale.

Ils seront honorés ensemble très prochainement. Il y a lieu de penser que l’on attendra que Lafleur soit rétabli de la chirurgie cardiaque qu’il a subie le mois dernier.

Ti-Guy mérite bien ça, tout comme le grand Mario.