TAILLON, Carole



À St-Jérôme, le 14 octobre 2019, est décédée à l'âge de 70 ans, Mme Carole Taillon, épouse de M. Alain Cyr, demeurant à Mirabel.Mme Taillon Cyr laisse dans le deuil, outre son époux, M. Alain Cyr, ses enfants: Mario Cyr et Chantal Cyr, ses petits-enfants: Maryse, Myriam et Geneviève, six arrière-petits-enfants, son neveu Sébastien Taillon (Kim Veilleux-Faucher), sa nièce Marie-Andrée Taillon (Michel Houle) ainsi que de nombreux autres parents et amis.Mme Taillon Cyr repose au/ YVES HOULE85, RUE PRINCIPALE, ST-GUILLAUMETél : 819-396-2102 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289 www.yveshoule.comHeures d'accueil: le samedi 19 octobre de 11h à 13h45. Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre à 14h en l'église St-Guillaume. Inhumation au cimetière paroissial.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.