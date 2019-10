Carnet de campagne : les libéraux (1/4)

Au cours des prochains jours, je révise mes notes de campagne afin d’évaluer la campagne électorale de chacun des partis politiques canadiens.

Le 12 septembre dernier, alors que Justin Trudeau déclenchait les élections, les libéraux réunissaient toutes les conditions gagnantes à leur réélection : un chef conservateur peu inspirant, les néodémocrates en déconfiture, les bloquistes en bas de la barre des 20% dans les intentions de vote au Québec, et le vote de droite divisé par la présence de Maxime Bernier.

De plus, ce n’était arrivé que deux fois dans l’histoire canadienne qu’un gouvernement majoritaire fraîchement élu soit défait à l’élection qui suit. En quelle année ? En 1878 et 1936. Les Canadiens ont l’habitude de donner un deuxième mandat à leur gouvernement.

Le Parti libéral avait même bénéficié d’un été sans éclat pour reprendre une avance sur les conservateurs dans les intentions de vote, après un printemps marqué par l’affaire SNC-Lavalin. Ajoutez à cela le début d’une campagne électorale alors que le taux d’emploi canadien était à son plus bas depuis 40 ans et vous avez tous les ingrédients en main pour une victoire.

Bref, la réélection de Trudeau se devait être une balade dans le parc. Une douce et tranquille balade, à coup de sourires, de photos et de remerciements.

Or, ce ne fut pas le cas.

La campagne libérale en a été une qui manquait cruellement d’enthousiasme. Probablement empêtré dans la tempête de SNC-Lavalin, les stratèges libéraux ne s’étaient pas préparés aux possibles montées du Bloc et du NPD.

En outre, les libéraux ont été dépassés par la voie de gauche, avec le sympathique Singh, et par la voie du nationalisme, avec l’efficace Blanchet.

Les libéraux n’ont jamais été en mesure d’imposer leur agenda politique. Ils l’ont plutôt subi. Ils ont dû se défendre face à la possible intervention du fédéral sur la loi sur la laïcité, le brownface, les déficits monstres et même sur le climat. Que trop rarement, ils ont passé à l’offensive, alors qu’ils possédaient tous les éléments en main pour le faire.

Pourquoi ? Car le bilan libéral des quatre dernières années est dans l’ensemble assez positif. Un groupe de 20 chercheurs universitaires publiait récemment que le gouvernement avait tenu, ou partiellement tenu, 92% de ses promesses. C’est bien au-delà de ses trois prédécesseurs : Chrétien, Martin et Harper. C’est énorme et tout à leur honneur.

Recréer 2015

Essentiellement, le Parti libéral avait besoin de répéter l’exploit de 2015 : faire des gains au Québec pour compenser les sièges perdus dans le reste du Canada, réunir les forces progressistes sous la bannière libérale, et mobiliser les jeunes dans les urnes.

Aujourd’hui, les libéraux ne peuvent pas cocher une de ses trois conditions. Les progressistes sont dispersés un peu partout, le Québec fait de l’œil au Bloc, et les électeurs de 18-34 ans sont peu enthousiastes face à la campagne.

La tâche semblait pourtant assez facile. Répéter comme un mantra qu’un vote pour toutes les autres formations politiques était en fait un vote en faveur des conservateurs.

Vous ne voulez pas que le débat sur l’avortement revienne à la Chambre des communes ? Votez libéral.

Vous voulez un gouvernement qui lutte contre les changements climatiques ? Votez libéral.

Vous voulez qu’un gouvernement impose un prix sur le carbone ? Votez libéral.

De cette manière, les libéraux répondaient à la véritable question de l’urne : craignez-vous davantage le retour des conservateurs au pouvoir ou quatre autres années avec Justin Trudeau comme premier ministre ?

Justin Trudeau et sa bande ont tenté de calquer l’élection de 2015 sur celle de 2019 : une campagne sur l’espoir et le progrès. Le problème est qu’après quatre ans au pouvoir, bien des progressistes, des jeunes et des Québécois sont en train de perdre espoir que Justin Trudeau fasse réellement progresser le pays.

C’est pour toutes ces raisons que, pour la première fois depuis le début de la campagne, et ce, à cinq jours du scrutin, il y a une réelle possibilité que le prochain gouvernement du Canada soit conservateur. Si cela s’avère, ce ne sera ni le bilan libéral ni les troupes conservatrices qui en seront les causes, mais plutôt la campagne amorphe qu’ils auront menée.