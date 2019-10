Encore un week-end occupé!

Après s’être bien reposé lors du dernier congé l’Action de grâce, voilà que Montréal se replonge encore une fois dans l’action ! D’abord, la métropole accueille sa première halle gourmande qui fera le grand bonheur des touristes friands de bonne bouffe, mais aussi des Montréalais qui recherchent la meilleure offre gastronomique d’ici. Puis, pour la bonne cause, le bal urbain Let’s Bond est de retour sous le thème de Taj Lake Palace...Ça promet! Finalement, l’Auberge Saint-Gabriel reçoit une soirée chic et aphrodisiaque avec champagne et huîtres. Ce week-end, c’est occupé, c’est occupé!

MANGER : La nouvelle halle gourmande à Montréal

Photo courtoisie

Vive Montréal! C’est ce soir que les portes de la nouvelle halle gourmande Le Central s’ouvrent au grand public. Situé en plein cœur du Quartier des spectacles, au coin de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, cette destination gourmande propose plus de 25 kiosques de restaurants, 700 places assises et sera ouverte sept jours sur sept. Parmi les divers établissements montréalais qui s’y installent, on retrouve la pizzeria Herloom, bien connu dans le quartier Hochelaga pour ses délicieuses pizzas cuites au four. Puis, les curieux auront aussi la chance de découvrir la cantine portugaise Emilia, établie dans Villeray et populaire pour ses grillades de poulet, de chorizo et côtelettes de porc. Aussi, pour ceux et celles qui auront envie d’une touche asiatique, il y en aura pour tous les goûts avec les comptoirs Thip Thip, Buddha Station ou encore le Ho Lee Chix. Dans ce carrefour culturel et gastronomique, on aura tous l’impression de voyager dans le monde, sans même traverser les douanes! (30 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

SORTIR : Le bal urbain Let’s Bond est de retour!

Photo courtoisie

« Au bal, au bal masqué, oyé, oyé ! » C’est demain soir que prendra place la 9e édition du Bal Urbain Let’s Bond, devenu une réelle tradition qui réunit les jeunes professionnels au profit de la santé mentale. Cette année, le comité organisateur fait encore les choses en grand avec le thème Taj Lake Palace, où le Salon 1861 se transformera en un magnifique palais des contes Mille et Une Nuits. C’est l’occasion pour les invités de se vêtir de leurs plus beaux habits, inspirés des danses de Bollywood. J’ai l’impression que la princesse indienne en moi pourrait opter pour une robe majestueuse aux paillettes dorées! Messieurs, n’oubliez pas vos complets, dont les couleurs peuvent également sortir des sentiers battus! Durant la soirée, on prévoit des performances artistiques, des délicieuses bouchées, un DJ qui vous fera danser toute la nuit et bien sûr, un bar ouvert premium! À noter que dans les huit dernières années, le collectif de jeunes professionnels a amassé plus de 1,3 millions de dollars, au profit de la Fondation Douglas ainsi que la Fondation Jeunes en Tête. (550 Rue Richmond, Montréal)

BOIRE : Champagne et huîtres aphrodisiaques

Photo courtoisie

Ce soir, dès 18 heures, rendez-vous au lancement de la dixième édition Oystermania à l’Auberge Saint-Gabriel. Pour l’occasion, le bar n’offrira rien de moins que des flûtes de champagne Moët & Chandon, accompagnés de quatre variétés d'huîtres nouvellement arrivées sur le marché québécois. Parmi les mollusques, les convives pourront goûter aux Huîtres Summer Love et Royal Canadian de l’Île-du-Prince-Édouard et les Huîtres Village Bay et Honey Moon du Nouveau-Brunswick. Rencontrez aussi les représentants de Seafoodia et d'Odessa Poissonier, experts sur la matière. À noter que le festival Oystermania se poursuit jusqu’au 27 octobre, dans plusieurs restaurants participants. (426 Rue Saint-Gabriel, Montréal)