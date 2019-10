Hymne à l’humour

Les pires gaffes à l’aréna ne se produisent pas nécessairement sur la glace. Mardi, à Grenoble, les Brûleurs de Loups recevaient le CP Berne de Suisse dans un match de la Ligue des champions. La délicieuse erreur s’est produite tout juste avant le match alors qu’on a joué l’hymne national suédois au lieu de celui de la Suisse. La maladresse a-t-elle stimulé les visiteurs ? Grenoble s’est incliné 3 à 1 et, le lendemain, les dirigeants de l’équipe ont reçu une carte postale de la Suisse sur laquelle on a juré ne pas en vouloir aux Français pour cette bourde. Mieux, on a invité joueurs, dirigeants et équipe technique de l’aréna de Grenoble (la patinoire Polesud) à visiter l’Oberland bernois, une des régions les plus élevées du pays. Et on a conclu l’envoi ainsi : « Nous avons hâte de vous accueillir ! Bisous, SC Bern. »