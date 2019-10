Immersion dans les peintures de Vincent Van Gogh

Un voyage unique attend les visiteurs de l'exposition «Imagine Van Gogh» qui s'installera au chantier maritime Arsenal art contemporain Montréal, dans le quartier Griffintown, à compter du 3 décembre.

Bâtie par Annabelle Mauger et Julien Baron, l'expérience immersive permettra de se promener dans les tableaux du célèbre peintre. La technologie offrira une toute nouvelle dimension à plus de 200 oeuvres du regretté artiste néerlandais, des toiles créées de 1888 à 1890, soit l'année de sa mort.

On retrouvera donc des classiques de Vincent Van Gogh tels que «Les Tournesols», «Iris», «Champ de blé aux corbeaux» et «La Nuit étoilée», mais il sera aussi possible de revivre sa période «japoniste» et apprécier différemment sa série de portraits. Une trame sonore viendra rehausser la qualité du périple.

Avant d'être présentée à Montréal cet hiver, la rencontre «Imagine Van Gogh» a été proposée à Le Havre, commune de France, au cours de l'été.