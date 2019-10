Je sors, je reste

Week-end du 18 au 20 octobre 2019

Coup de cœur

LIVRE

Faire son gros possible

Photo courtoisie

On en vient aux faits que les mamans sont des héroïnes capables de gérer toutes les situations du monde! Dans ce livre, les jumelles vedettes du web, Carolane et Josiane Stratis donnent simplement la parole aux vraies mères, qui reflètent un portrait de la maternité d’aujourd’hui. Sous plusieurs thèmes comme le couple, la carrière, la santé mentale, l’adoption ou encore la charge mentale, ces mamans partagent leurs histoires et ouvrent leur cœur sur leur rôle de mère. À travers les pages, retrouvez plusieurs témoignages touchants et inspirants. *Sorti le 15 octobre

Je sors

DANSE

Première et Parallel

Photo courtoisie

Présentés en programme double, les deux pièces Première et Parralel mettent en vedette des chorégraphes et interprètes d’Israël. Dans le spectacle Première, il s’agit d’une première et rare réunion entre une danseuse musulmane et un chorégraphe juif. On se retrouve dans l’Ouest de Jérusalem où l’on dévoile divers aspects de la culture arabe. Puis, suivra Parallel, avec le chorégraphe Rand et l’interprète Hala Salem. Sur scène, on y exprime la violence mentale, émotionnelle et sociale que subit la femme. *Ce soir et demain à 19h30 et dimanche à 16h à l’Édifice Wilder – 1435 rue de Bleury

ÉVÉNEMENT

Fais-moi peur

Photo courtoisie

Dans le cadre de la deuxième édition de l’Halloween MTL, qui plonge la métropole, dès aujourd’hui, dans l’horreur et la peur, on retrouvera plusieurs activités au programme dont la sérié Fais-moi peur, qui aura lieu ce soir. C’est avec une mise en lecture du comédien François Chénier, que les invités pourront assister à la soirée unique de lectures terrifiantes, des légendes urbaines donnant la chair de poule, des faits divers et des histoires interactives. *Ce soir à 20h au Terminal Comédie Club – 1875 Avenue du Mont-Royal Est

FESTIVAL

Festival interculturel du conte de Montréal

Photo courtoisie

Aujourd’hui, le coup d’envoi est lancé pour la 15e édition du Festival interculturel du conte de Montréal. Ce soir, le spectacle d’ouverture Empreintes /Traces, animé par le conteur et chanteur Michel Faubert, réunira des artistes d’ici, d’Algérie, de la France, de la Belgique, d’Haïti et de la Suisse, qui nous transporteront dans les pays imaginaires, où cohabitent mythes, poésie et réalité urbaine. *Ce soir à partir de 20h au Théâtre Outremont - 1248 avenue Bernard Ouest

ART

Retour en Égypte antique à la Soirée Clairs-obscurs

Photo courtoisie

Momies égyptiennes, Cléopâtre, les pyramides... Transportez-vous dans le temps, à l’époque de l’Égypte antique avec la prochaine soirée Clairs-obscurs au Musée des beaux-arts de Montréal. Dès la tombée de la nuit, les curieux pourront visiter les lieux et découvrir tout le charme du Moyen-Orient et des momies millénaires avec l’unique exposition du British Museum Momies égyptiennes: passé retrouvé, mystères dévoilés, la performance de danse orientale par Bellysimas, la musique envoûtante, les grignotines et le service de bar. *Ce soir à 20h au Musée des beaux-arts – 1380, rue Sherbrooke Ouest

VARIÉTÉ

Paysage de papiers

Photo courtoisie

L’artiste Estelle Clareton est de retour avec le nouveau spectacle jeunesse Paysage de papiers, qui s’adresse particulièrement à un public de 4 ans et plus. Entre la danse, le théâtre et les arts plastiques, elle fait appel à l’imaginaire en explorant les thèmes de l’ennui, de la solitude et de l’isolement. Elle les invite à plonger dans une expérience immersive avec des personnages comiques et des espaces éphémères! L’objectif est de convier les tous petits jeune à s’ouvrir à l’autre et au monde avec curiosité et confiance *Ce dimanche à 11h00 au Théâtre Outremont - 1248 avenue Bernard Ouest

Je reste

LIVRE

Pour une garde-robe responsable

Photo courtoisie

Si vous ne détenez plus de place dans votre garde-robe ou que vous vous assumez comme une shoppaholic, ce livre est conçu pour vous. L’auteure et designer spécialisée en mode durable, Léonie Daignault-Leclerc, nous conscientise avec le choix de nos vêtements, car la mode fait aussi partie de l’équation des enjeux éthiques et écologiques. Ainsi, elle nous aide à faire de meilleurs choix, en nous informant comment repérer les certifications permettant de s’assurer que nos vêtements ont été fabriqués dans un environnement respectueux des travailleurs. Aussi, elle partage ses trucs pour identifier les fibres et le matériel à choisir pour une mode équitable et sans cruauté animale et surtout à maximiser l’utilisation de nos fringues grâce à des achats réfléchis! *Sorti le 3 octobre

WEB

Moi, je n’habite nulle part

Photo courtoisie

Mettant en vedette Rachel Gratton, la nouvelle série dramatique Moi, je n’habite nulle part, nous raconte l’histoire de Stéphanie et de ses deux enfants, Laurie, 13 ans, et Nathan, 6 ans, qui se réfugient dans un centre d’hébergement pour femmes violentées. Pour les petits, les inconnus et ce nouveau lieu sont des plus inquiétants. Ils doivent donc ouvrir une page d’un nouveau chapitre de leur vie et partager leur quotidien avec d’autres enfants et d’autres femmes de la maison. La petite famille devra réapprendre à se reconstruire une vie et faire des choix déchirants. *Disponible dès aujourd’hui sur Ici.tou.tv

LIVRE

Le Lapeyrie 2020

Photo courtoisie

Le chroniqueur des vins favori de Salut, Bonjour!, Philippe Lapeyrie nous revient avec une neuvième édition de son guide. Le sommelier nous partage ses coups de cœur pour tous types d’occasions et vous détaille avec précision la fiche de chaque bouteille. Passant du blanc, au rosé, au rouge, jusqu’au vin dessert, il recrute des produits délicieux à découvrir à petits prix. Santé! *Sorti le 16 octobre