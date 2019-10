La volte-face qu’on doit aux Québécois

L’offensive québécoise fut menée sur deux fronts. Celui des affaires avec Peter Simons comme chef de file et celui de la culture avec le milieu tout entier. Malgré tout, Ottawa n’a pas bougé.

En pleine campagne électorale de 2015, Stephen Harper avait déclaré que jamais il n’imposerait de « taxe Netflix ». On lui doit d’ailleurs l’appellation. Le cher Stephen aimait trop Breaking Bad pour faire de la peine à Reed Hastings, PDG de Netflix. Les conservateurs furent battus à plate couture par les libéraux de Justin Trudeau.

Contre toute attente, Trudeau endossa la misérable position de Harper. Pas question de taxe Netflix pour lui non plus. Pour faire diversion, Trudeau dépêcha Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, en Californie. Elle en revint avec la promesse de Netflix d’investir 500 millions $ sur cinq ans au Canada.

ON CRIE VICTOIRE DANS LE ROC

Le milieu télévisuel du ROC cria aussitôt victoire. Michael Geist, gourou autoproclamé de l’internet et titulaire d’une chaire de l’Université d’Ottawa, rayonnait de bonheur. Enfin, on n’aurait plus à subventionner notre télévision. Elle nagerait dans le long fleuve de billets verts prenant sa source à Los Gatos.