Des admirateurs même dans le camp adverse

Jumelé à Cédric Paré et au Russe Dmitri Zavgorodniy, Lafrenière compte déjà neuf buts, 20 mentions d’aide et 29 points en 11 rencontres. En comptabilisant les points de ses coéquipiers, qui le suivent au classement des pointeurs, le trio explosif a fourni 78 points à l’offensive rimouskoise. L’Océanic (7-2-1-1) a d’ailleurs remporté ses trois dernières sorties.

Acquis de l’Océanic pendant le camp d’entraînement après avoir passé une saison et demie sous les ordres de Serge Beausoleil, le vétéran Anthony Gagnon ne s’étonne guère de ce début de campagne flamboyant du natif de Saint-Eustache.

« De sa part, ça ne me surprend pas. J’ai pratiqué avec lui et c’est tellement un bon joueur. Chaque jour, il travaille et il veut s’améliorer. Je ne suis pas surpris. Puis, c’est un de mes bons amis, alors je suis vraiment content pour lui », a lâché l’attaquant des Remparts à la veille de ce premier de deux duels du week-end entre les deux clubs rivaux.