Le Rouge et Or récolte une pluie d’honneurs

Forte d’une saison régulière parfaite avec six victoires et aucune défaite, la première depuis 2012, la formation de rugby féminin du Rouge et Or de l’Université a remporté deux prix majeurs et placé huit filles au sein de la première équipe d’étoiles du RSEQ.

La joueuse de 3e ligne Fabiola Forteza a remporté le titre de joueuse par excellence. Elle avait aussi réussi l’exploit en 2016. L’étudiante à la maîtrise en nutrition a réussi trois essais, mais sa contribution va bien au-delà des statistiques, selon son entraîneur Kévin Rouet.

« Très intelligente, Fabiola a été extrêmement performante autant en attaque qu’en défensive, a expliqué Rouet par voie de communiqué. Elle est toujours ultra efficace avec le ballon en main. C’est sans doute ma joueuse d’avant qui a touché le plus souvent au ballon et franchi le plus de terrain cette saison. Défensivement, elle rate très peu de plaqués. De plus, à sa cinquième année, elle a assumé beaucoup de leadership. »

De son côté, Rouet a été élu entraîneur de l’année pour la première fois depuis qu’il a pris les rênes du Rouge et Or en 2017. Laval a notamment disposé des Gee Gees d’Ottawa qui subissaient un premier revers après une séquence de 46 parties sans défaite face aux formations du RSEQ.

En 2012, Bill McNeil avait mérité pareil honneur pour la première fois du programme. Il avait aussi mené le Rouge et Or à une saison parfaite.

Équipes d’étoiles

Le Rouge et Or a dominé la première constellation avec huit sélections sur 15.

Forteza, Justine Pelletier, Jan-Ma Létinois, Nele Pien, Anne-Charlotte Beaulieu, Anaïs Gilbert, Audrey Champagne et Cloé Maranda ont été sélectionnées sur la première équipe d’étoiles alors qu’Andréanne Valois a été retenue sur la deuxième.

Séries éliminatoires

Après avoir profité d’un laissez-passer en première ronde en vertu de leur championnat de la saison régulière, le Rouge et Or amorcera son parcours éliminatoire, samedi, en accueillant les Stingers de Concordia en demi-finale.

Une victoire combinée à un gain des Gee Gees face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dans l’autre demi-finale permettrait au Rouge et Or d’obtenir son laissez-passer pour le championnat canadien.

Parce que le national sera présenté à Ottawa, les Gee Gees qui ont remporté le titre du RSEQ au cours des cinq dernières années sont assurées d’y participer en tant qu’équipe hôtesse. La finale du RSEQ est prévue le 26 octobre.