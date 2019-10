Le SEPÎ va défendre les deux militants d’Extinction Rebellion

MONTRÉAL | Le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ) entend défendre ses deux membres qui ont pris part, le 8 octobre dernier, à un geste de désobéissance civile qui a entraîné la fermeture du pont Jacques-Cartier en pleine heure de pointe matinale.

Le conseil d’administration du SEPÎ a indiqué jeudi soir, par communiqué, qu’il va recourir à «tous les outils juridiques et administratifs à sa disposition pour assurer la défense du lien d'emploi» de Chantal Poulin et de Yann Robitaille, qui avaient grimpé dans la structure du pont avec d'autres militants du groupe écologiste Extinction Rebellion, causant tout un émoi et, surtout, un bouchon monstre.

Mme Poulin est employée à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) et était jusqu’à tout récemment troisième vice-présidente du SEPÎ. Elle a été membre du comité de coordination de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve et est une amie du député solidaire de ce comté, Alexandre Leduc.

Quant à M. Robitaille, il est enseignant à l’École secondaire Calixa-Lavallée, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Tous deux s’exposent à des mesures administratives et disciplinaires de la part de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Ils pourraient aussi faire face à des accusations criminelles.

«Il est clair que le conseil d'administration ne pouvait cautionner un tel geste de désobéissance civile de la part de Chantal Poulin et de Yann Robitaille, a dit Serafino Fabrizi, président du SEPÎ. Dans le cas de Mme Poulin, sa démission du conseil d'administration à titre de troisième vice-présidente ne doit pas être considérée comme un jugement sur l'objectif recherché ni sur l'importance de la cause environnementale. Le mouvement syndical est depuis longtemps à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Mais Mme Poulin n'avait aucun mandat du syndicat en lien avec l'événement du 8 octobre.»