Opinion différente sur le cas d’une mère qui souhaiterait secourir son fils

Ma chère Louise, avant de lancer des pierres à cette grand-mère comme vous l’avez fait en ce dimanche matin dans votre Courrier, vous devriez vous informer auprès de l’association des grands-parents du Québec. Vous découvririez ainsi comment certains parents utilisent leurs enfants pour faire du chantage et de la manipulation envers leurs grands-parents.

Sachez que tous les parents que vous défendez si bien ne sont pas tous des anges! De plus, vous ne connaissez pas personnellement ces parents. Peut-être auriez-vous des surprises? Je souhaite à cette personne d’être une grand-maman choyée, et dans le but de favoriser ses relations avec son petit-fils qu’elle voit trop peu à son goût, je lui propose de contacter l’Association des grands-parents du Québec pour l’aider dans ses démarches. Sachez que les grands parents sont la preuve que l’amour éternel existe.

Grand-papa Denis

Pour votre information, je n’ai toujours qu’un seul point de vue quand j’analyse une lettre. Se pourrait-il que vous ayez lu cette lettre en diagonale? Les revendications de la grand-mère touchaient principalement une bru qu’elle n’apprécie pas et un fils qu’elle trouve trop mou. Et même après s’être fait dire par ce dernier « de ne pas se mêler de ses affaires de couple », elle songeait à rencontrer sa bru pour s’expliquer en cachette de son mari. Ce qui s’appelle : ne pas se mêler de ses affaires.