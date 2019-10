L’équipe de QUB radio, dont des employés, animateurs et collaborateurs, se sont réunis à la Ninkasi Simple Malt pour souligner le premier anniversaire de QUB radio. L’émission Les Têtes enflées a invité les personnalités de QUB à participer à son jeu-questionnaire humoristique.

Photo Benoit Pelosse

Mathieu Turbide, v.-p. NumériQ, est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Sophie Durocher et Richard Martineau, animateurs de l’émission Devine qui vient souper ?, et Jean-Nicolas Gagné, directeur de QUB radio.

Caroline St-Hilaire, chroniqueuse à l’émission Dutrizac, est accompagnée d’Antoine Robitaille, animateur de Là-haut sur la colline, qui informent les auditeurs sur les activités de l’Assemblée nationale.

Vincent Dessureault, l’animateur des Têtes enflées, un jeu-questionnaire humoristique d’affaires publiques et culturelles, est en compagnie d’Étienne Roy, directeur des balados de QUB radio.

Jonathan Trudeau, animateur de Franchement dit, est en compagnie de Sophie Durocher, On n’est pas obligé d’être d’accord, et de Master Bougaricci, Les Têtes enflées.

Anne-Lovely Étienne, animatrice de son balado Leçons de vie racontées à Anne-Lovely, est en compagnie de Vanessa Destiné, des Têtes enflées, et Benoit Dutrizac, à la barre de l’émission matinale de QUB radio.

La culture et la musique sont au rendez-vous à QUB radio. Sur la photo, on aperçoit Anaïs Guertin-Lacroix, chroniqueuse culturelle, et Stéphane Plante, chroniqueur musical.

Richard Martineau, Politiquement incorrect, est en compagnie de ses collègues Geneviève Pettersen, Les Effrontées, Maude Boutet, coanimatrice de Franchement dit, et Vanessa Destiné, Les Têtes enflées.