Un délicieux blanc d’Australie

Viognier 2017, Yalumba, Eden Valley

22 $ - Code SAQ : 14148188 – 13,5 % - 2,2 g/l

Comment ne pas aimer ce viognier ? N’étant moi-même pas une fan de ce cépage du nord du Rhône, je dois avouer que je me laisse facilement charmer par l’équilibre et les nuances de ceux de Yalumba. Surtout cette cuvée de la vallée d’Eden, une sous-région de Barossa.

Eden Valley est surtout connue pour ses riesling, mais Louisa Rose, œnologue en chef chez Yalumba, y produit aussi un excellent viognier de terroir, qui s’exprime au-delà des saveurs variétales. Le vin est élevé à 60 % en fûts de chêne neutres et décline en bouche des saveurs de fruits blancs et de fruits jaunes, d’épices et d’amandes fraîches, tirées en longueur par des amers nobles, qui accentuent aussi la sensation de fraîcheur. Complexe, intense et élégant. Du beau travail, vraiment !

$$ - ★★★ ½

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.