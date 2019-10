Une bonne nouvelle pour les recycleurs de textiles

LONGUEUIL | L’annonce de la Ville de Montréal qui interdira aux commerçants de jeter des vêtements invendus est une bonne nouvelle pour les organismes à but non lucratif, et plus particulièrement pour Certex, une entreprise de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

À cet endroit, 130 personnes ayant des limitations fonctionnelles, psychologiques ou physiques effectuent un tri des textiles et des vêtements de qualité.

Quelque 50 % des 6000 tonnes de vêtements qui sont reçues par Certex sont revendues ou exportées.

«C’est bon en général pour les vendre dans les friperies au Québec qui vont prendre seulement des articles avec peu d’usure, peut-être griffés et un peu plus modernes», a expliqué Gilles Cossette, vice-président exploitation chez Certex.

Certains commerçants refusent de voir leur stock être écoulé sur le marché local et exigent qu’il soit envoyé à l’international. C’est donc ce que fait Certex depuis plusieurs années en acheminant des textiles, chaussures, valises et sacs à main principalement en Afrique ainsi que dans les pays de l’Europe de l’Est et même, en Afghanistan.

En procédant de cette manière, les détaillants peuvent récupérer leur frais d’importation, un incitatif non négligeable.

Dans une cimenterie

D’autres commerçants et fabricants locaux offrent leurs invendus gracieusement à l’organisation.

Fait inusité, 30 % des vêtements traités par Certex sont envoyés dans une cimenterie de la région pour être utilisés comme combustible à la place du charbon.

«Faire ça, c’est mieux que de l’envoyer à l’enfouissement. Ces matières-là, malheureusement, rendent un dernier service en servant à des fins énergétiques», a dit M. Cossette.

Finalement, 10 % des items récupérés servent à faire de la guenille et 10 % sont irrécupérables, donc malheureusement envoyés à l’enfouissement.

Certex fait également affaire avec des détaillants et de grandes bannières pour prendre en charge les invendus, et veut ouvrir cette voie afin de mieux récupérer les textiles au Québec.