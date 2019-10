Valérie Roberts fait son coming out geek!

Animatrice ultra occupée (au 96,9 ainsi qu’au 98,5, notamment), Valérie Roberts s’ajoute un nouveau mandat en étant porte-parole du MEGA+MIGS, un festival qui rassemblera l’industrie du jeu vidéo locale et ses fans du 16 au 19 novembre au Grand quai du Port de Montréal.

Bien qu’elle est surtout connue pour ses suggestions culturelles, Valérie est pourtant geek depuis qu’elle est toute jeune.

Elle nous raconte ici son cheminement.

Ta passion pour les jeux vidéo est quand même un brin méconnue du grand public....

C’est drôle, car pendant des années et encore maintenant, car je commence à en parler, mais pendant des années je jouais énormément à des jeux vidéo, mais ça a toujours appartenu à la sphère personnelle. Je joue depuis que je suis super jeune.

J’ai commencé avec le premier Nintendo puis Sega en jouant à Sonic tout particulièrement. Récemment, j’ai passé huit heures dans un vol d’avion à jouer à Link’s Awakening.

Comme je parle généralement de culture et de mode dans les médias, on ne m’associe pas vraiment aux jeux vidéo.

As-tu d’autres passions geeks «secrètes»?

Je suis une grande fan d’astronomie.

Je suis religieusement les comptes Instagram de la Nasa et du télescope Hubbles, notamment.

J’aime tellement ça qu’on prévoit actuellement un voyage au Chili. Mon chum va y déguster des vins et moi je vais visiter le Très Grand Télescope, un réseau de télescopes hyper puissants situé dans le désert d’Atacama.

Comment s’est fait le lien entre toi et le MEGA+MIGS?

Moi, je suis une grand fan des produits Nintendo et j’ai rencontré l’attachée de presse [de l’entreprise au Québec] qui a commencé à m’envoyer de petits trucs.

C’est elle — qui a également un mandat avec le MEGA+MIGS — qui m’a approchée parce qu’elle voulait rejoindre un public qui — peut-être — ne s’intéresserait normalement pas à un événement du genre, car il joue de manière plus casual.

Un peu comme moi!

Depuis que tu as obtenu ce rôle de porte-parole, t’es-tu familiarisée davantage à ce qui se fait localement?

Avec ce mandat-là, je voulais justement découvrir l’industrie locale.

J’ai notamment découvert les jeux de Triple Boris. Je devrais peut-être enlever leur jeu Tiny Derby de mon téléphone, en fait, tellement je peux passer de temps dessus!

J’ai aussi été étonnée qu’un studio local — Ludia — travaille sur des jeux Jurassic Park. C’est fou le nombre de jeux produits ici — par des géants comme Ubisoft, mais aussi des studios indépendants — qui sont connus mondialement!

Disons qu’un studio t’offre de créer un jeu vidéo inspiré de toi. De quoi ça aurait l’air?

J’aime beaucoup les «time management games», les jeux où on doit enchaîner des actions le plus rapidement et le plus efficacement possible pour des personnages. Des jeux stressants et où il faut performer, bref.

J’aime aussi les jeux de quêtes à la Zelda, évidemment.

Pour mon jeu, j’aimerais que ça se déroule dans le monde de la culture. Évidemment, y’a eu la vague des Guitar Hero à laquelle j’ai jouée en malade, mais pas grand-chose depuis, non?

J’aimerais donc un jeu qui se déroule dans le domaine de la culture et lié à la performance et des quêtes!

Pour avoir plus de détails sur le MEGA+MIGS: megamigs.com

