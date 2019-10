«We're better then that»: Elijah Cummings meurt à 68 ans

Elijah Cummings s'est démarqué depuis deux ans pour ses nombreuses prises de bec avec Donald Trump, mais il serait injuste de limiter son action politique à ce seul aspect.

Elijah Cummings est né à Baltimore, ville à laquelle il est demeuré très attaché pendant toute sa vie. Si je référais à ses nombreux affrontements avec le président, c’est que Donald Trump avait tenu des propos très durs sur la ville, qualifiant même la circonscription de Cummings de trou à rats.

Si les problèmes de Baltimore sont bien réels, Cummings ne s’est pas traîné les pieds et misait beaucoup sur la jeunesse. Il a multiplié les initiatives pour encourager les jeunes afro-américains à entreprendre des études universitaires.

Vous vous souvenez peut-être de ses interventions après la mort du jeune Freddie Gray en 2015. Le jeune homme de vingt-cinq ans était décédé dans un fourgon de police lors d’un transport controversé. La mort de Gray avait entraîné des émeutes à Baltimore et, une fois de plus, Cummings ne s’était pas défilé.

Inquiet pour la communauté noire et confronté une fois de plus à la réalité du racisme, il affirmait lors des funérailles de Gray : «I’ve often said, our children are the living messages we send to a future we will never see,” he said, his voice rising. “But now our children are sending us to a future they will never see! There’s something wrong with that picture!».

M. Cummings qui présidait la Commission de surveillance et de contrôle des agences fédérales, a été élu à la Chambre en 1996 et réélu à chaque deux ans depuis. Cette fonction le plaçait régulièrement en situation de confrontation avec Donald Trump en raison des nombreuses enquêtes.

Malgré la complexité de ce rôle sensible, plusieurs de ses adversaires souligneront son intégrité. Pour ma part, je conserve un souvenir ému de son discours de clôture au moment du témoignage de l’ancien avocat du président Michael Cohen. Oublions un instant qu'il est démocrate, n'est-ce pas ce que nous souhaitons entendre de la part de nos élus? Je vous laisse un lien pour l’écouter ici . Un discours que nous pourrions résumer à la formule : «We’re better then that».

