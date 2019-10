Appui à une «belle-maman indignée»

Je vous ai trouvée cinglante à l’égard de cette belle-maman qui décrivait son indignation devant le fait que son fils avait fini par accepter de mettre son enfant de trois mois en garderie parce que sa blonde prétendait qu’il lui fallait retourner vite au travail pour ne pas perdre son emploi. Depuis quand une job vaut plus qu’un enfant ? Depuis que les garderies et les CPE existent à haute échelle. Y’en avait pas dans mon temps et nous, les mères, on restait à la maison jusqu’à ce que les enfants puissent se débrouiller tout seuls. La jeunesse d’aujourd’hui, je ne la comprends pas.