[BALADO] Blessure de Patrick Mahomes: une très mauvaise nouvelle pour les Chiefs, la NFL et tous les fans de football

Les fans des Chiefs de Kansas City sont très inquiets.

Le quart Patrick Mahomes s’est blessé gravement à un genou lors du match du jeudi soir contre les Broncos de Denver et une longue absence pourrait faire couler la saison des Chiefs. On parle d'une absence minimale de trois semaines pour le moment, mais le délai de rémission pourrait être plus long aussi.

Le deuxième quart de l'équipe, Matt Moore, «peut remporter un match ou deux pour les Chiefs, explique notre coanimateur Stéphane Cadorette. Ce n'est pas impossible. Si on parle d'une absence à long terme, je ne donne pas cher de la fin de leur saison».

Dans l’émission, nous parlons aussi des controverses de quarts-arrière qui battent leur plein chez les Panthers de la Caroline et les Titans du Tennessee, nous y allons de nos prédictions pour les matchs du week-end et nous vous offrons la classique Chronique au bar!

100% Fantasy football

Nous vous présentons également notre segment 100% fantasy, où l'on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

