Byron jure qu’il a retrouvé la santé

Muté au sein du deuxième trio en compagnie de Max Domi et d’Artturi Lehkonen, Paul Byron n’a pas fait grand bruit dans la victoire du Canadien contre le Wild du Minnesota jeudi soir au Centre Bell.

Le petit attaquant du Tricolore n’a pas encore su démontrer cet atout principal qu’est sa rapidité en ce début de saison. Son rendement est certes inquiétant, lui qui a été limité à une faible récolte d’un seul point (une passe) en sept rencontres cette saison et à seulement quatre tirs au but.

Aucun lancer

Contre le Wild, justement, il a été l’un des quatre seuls joueurs de son équipe à ne pas avoir été crédité d’un lancer face au gardien Alex Stalock.

Le principal intéressé s’interroge tout autant que ceux qui s’inquiètent de son rendement.

« Je cherche la solution, dit-il bien humblement. Je sais que je travaille fort pour retrouver le niveau de jeu dont je suis capable. L’effort est là, mais ça ne débloque pas...

« Une chose est certaine, je dois passer à une vitesse supérieure. Et cette vitesse, je veux l’atteindre le plus rapidement possible. »

Ralenti par les blessures

Byron, il est vrai, a vu son parcours ralenti par les blessures. Or, il prétend qu’il a retrouvé la santé.

« Je suis à 100 %, jure-t-il. Le problème, il n’est pas là. Je suis capable d’en donner plus. Je suis rouillé, d’accord, mais je n’ai pas d’excuse à formuler.

« Ce n’est pas la première fois que je vis pareille situation dans ma carrière. J’ai juste hâte d’être plus productif et de contribuer au succès de mon équipe. »

Byron a connu deux saisons de 20 buts ou plus avec le Canadien en 2016-2017 et 2017-2018.

« Dur envers lui-même »

Interrogé sur la question, Claude Julien est venu à la défense de son ailier gauche.

« Je connais Paul depuis plusieurs années, a affirmé l’entraîneur en chef du Canadien. Il a toujours été dur envers lui-même. C’est son genre. »

« Il n’a pas été en mesure de terminer la saison dernière en raison d’une blessure, a enchaîné Julien. Il a aussi raté des matchs préparatoires. Il a connu un départ plus lent qu’il aurait souhaité. On s’y attendait. Mais, petit à petit, ça revient dans son cas. »

Tout le monde est responsable...

La défaite gênante du Wild du Minnesota à Montréal a laissé des séquelles. Notre confrère Michael Russo, affecté à la couverture quotidienne de l’équipe pour le site The Athletic, a rapporté en fin de soirée jeudi que les joueurs ont tenu une rencontre à portes closes pendant une dizaine de minutes avant de laisser entrer les journalistes dans le vestiaire.

Puis, il a cité Jason Zucker, qui a exigé un effort de tous les membres de l’organisation.

« Cette réunion n’est pas suffisante, a dit l’attaquant du Wild. Il faut se ressaisir le plus rapidement possible, à commencer par Bruce Boudreau [l’entraîneur en chef]. En fait, tout le monde est responsable. »

La formation du Minnesota occupe le 31e et dernier rang au classement cumulatif avec une fiche d’une seule victoire en sept rencontres. Elle a notamment accordé deux fois plus de buts (29 à 14) qu’elle en a inscrits.