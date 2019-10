Est-ce que je serai une bonne mère?

Contrairement à plusieurs de mes amies, je n’avais jamais souhaité avoir d’enfants dans ma jeunesse. Pour moi, le but ultime de l’existence était de me différencier de ma mère qui nous avait consacré sa vie à mes deux frères, ma sœur et moi. Et pour ça, il fallait mettre tous mes efforts à réussir dans une carrière libérale. J’ai mis aussi beaucoup de temps à m’attacher aux garçons. Je les trouvais tous un peu cons et difficiles à vivre.

Jusqu’au jour où, rendue à 35 ans, j’ai rencontré l’homme de ma vie. J’avais toujours refusé de partager un lit à temps plein avec quelqu’un. Mais quand l’amour a frappé, ça a frappé fort. Mes proches et mes amis ne me reconnaissaient plus. Je refusais des sorties et des voyages pour rester avec l’élu de mon cœur. Je ne me reconnaissais même plus moi-même.

On est ensemble depuis 7 ans et tout va pour le mieux, sauf en ce qui concerne la famille. Car oui, au contact de cet homme, je me suis mise à vouloir un enfant et à le vouloir très fort. Malheureusement, nos deux premiers essais furent catastrophiques puisque j’ai fait deux fausses couches que les médecins ne parviennent pas à s’expliquer. Ça a été très difficile à vivre. Je me sentais comme punie par la vie pour n’avoir pas exprimé plus tôt mon désir d’enfant.

Heureusement qu’avec mon chum, ça va super bien malgré ces deux échecs, sinon je ne m’en serais jamais remise. Je suis tombée enceinte une troisième fois à un peu plus de 41 ans, et cette fois-ci semble la bonne puisque j’accoucherai début novembre, quelques jours après avoir célébré mon 42e anniversaire.

Mais depuis quelques semaines, une angoisse vient ternir ma fin de grossesse. J’ai de plus en plus de doutes sur mes capacités maternelles. Je me sens démunie face à ce qui m’attend, et comme ma mère n’est plus de ce monde, que ma sœur qui a trois enfants rit de moi quand je lui en parle, que je ne veux pas déranger mon chum avec ça, j’ai pensé m’en remettre à vous. Est-ce que je pourrai être une bonne mère malgré mon âge ? Est-ce que ce ne fut pas égoïste de ma part de mettre un enfant au monde alors que la planète est en train de mourir ? Comment avouer ça à mon chum alors que lui est dans l’euphorie d’avoir enfin son garçon ?

M-L.