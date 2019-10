Jour de paye pour Nico Hischier

Les Devils du New Jersey ont consenti une prolongation de sept ans d’une valeur de 50,75 millions $ à l’attaquant Nico Hischier.

Le premier choix du repêchage de 2017 aura donc un salaire annuel de 7,25 millions $. Il devait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet 2020.

«J’aime la direction que prend l’organisation et la confiance qu’elle me porte, a indiqué Hischier sur le site internet des Devils. Nous avons une équipe jeune et excitante. Je me pousse à faire de mon mieux pour aider la formation à obtenir des succès. J’ai été très bien accueilli depuis le début et j’ai toujours ressenti que je voulais faire partie des Devils.»

Avec cette augmentation de salaire, le Suisse de 20 ans deviendra le deuxième joueur le mieux payé chez les Devils, après le défenseur P.K. Subban. Une situation qui pourrait toutefois changer si l’attaquant Taylor Hall décide de signer un nouveau contrat avec la formation du New Jersey, lui qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne.

En 157 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Hischier a amassé 37 buts et 64 mentions d’aide pour 101 points.