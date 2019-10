Les fausses nouvelles sont un fléau sur les réseaux sociaux. Certains vivent mal avec les débats enflammés, avec les insultes et les trolls. Moi, ce sont les fausses nouvelles qui me font suer royalement. Pas vous?

Il y a évidemment différents degrés... Les poissons d’avril, une fois par année. Ça va. Ensuite, on retrouve le Hoax. Pensons par exemple au grand classique annonçant le décès de Morgan Freeman. Tout ceci est sans conséquence grave... à part peut-être pour ce bon vieux Morgan qui doit constamment démentir sa mort! Tannant.

Mais la fausse information peut faire de vrais dommages : Les vaccins rendent autiste; les médecins vous cachent que le cancer se guérit avec de l’eau citronnée (et les médecins ne veulent pas que vous le sachiez!); des migrants syriens qui ont violé des femmes en Allemagne. Ça vous dit quelque chose?

Ces fausses nouvelles ont des conséquences extrêmement nuisibles sur la santé publique, et même stimuler la xénophobie envers des groupe de la société.

Faire la différence entre information, opinion et fabrication.

Depuis que j’écris pour le Journal, j’ai remarqué à quel point plusieurs sont mélangés entre journalisme et opinion. La multiplication des commentateurs que dénonçait il y a quelque temps Catherine Dorion, alors qu’elle-même avait généreusement pu diffuser son opinion dans ces mêmes pages, prendrait-elle le dessus sur l’information?

L’important, c’est surtout d’apprendre à faire la différence et à s’intéresser aux intérêts, à l’agenda et aux idéologies de chacun des interlocuteurs afin de bien faire la part des choses. Une dame m’a invectivée l’autre jour sur Twitter : «Je croyais que vous étiez devenue journaliste, vous! », sous-entendant que je n’étais pas objective dans mes propos. Et bien non, madame, je ne suis pas objective. Je donne mon opinion. Vous pouvez être d’accord, ou non. Ce n’est pas parole d’évangile.

Les fausses nouvelles vont plus loin, elles se déguisent en information, alors qu’elles sont pures fabrications.

Bien sûr, l’information transmise par les médias n’est pas toujours parfaite. Parfois, un journaliste fait une erreur ou manque d’objectivité. Mais non, ce blog Wordpress obscur n’a pas LA vérité, pendant que tous les autres la cachent volontairement dans le but d’entretenir cette grande conspiration.

Les théories du complot sont souvent attrayantes... parce qu’elles vous donnent l’impression de vous donner accès à un secret que la majorité ignore.

Comment s’en prémunir?

Je vais sonner un peu comme le petit professeur, mais tant pis...

Il faut double vérifier une nouvelle avant de la partager! Quand on lit une nouvelle qui nous semble renversante, regardez donc attentivement de quel média il s’agit. Connaissez-vous ce média? Non? Alors hop, une petite recherche sur Google. Est-ce qu’un autre média a écrit à ce sujet? Qui est l’auteur?

Ça prend 30 secondes.

Les photos et vidéos également. Combien de fois voit-on passer des photos sans source, sans contexte? Exemples récents : des petites filles en tchador noir de la tête aux pieds, choquant au passage plusieurs internautes. Ça peut être une fabrication complète. Vous ne savez pas d’où ça vient? On s’abstient.

Il y a déjà énormément de vraies informations renversantes en ce moment, par exemple des démocrates catalans qui se font jeter en prison. Et avouons que nous aurions préféré que Donald Trump soit une fake news... Mais non. Inutile d'en rajouter, la réalité est déjà assez abracadanbrante, merci.

Sensibiliser tôt

J’ai un fils de 12 ans, et sa principale source d’information, outre ses parents qui ont baigné dans les médias traditionnels toutes leurs carrières, c’est Youtube. Outre les youtubeurs qui hurlent (j’y comprends rien), on y trouve toutes sortes de bébelles pas toujours glorieuses.

Que de discussions intéressantes à table! Le Titanic n’a pas vraiment coulé, ce sont les extra-terrestres qui ont construit les pyramides... On doit régulièrement rappeler que ces théories du complot sont au mieux du divertissement, mais jamais de l’information.