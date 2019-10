Les élections s’arrogent les ondes

TVA et Radio-Canada entrent en programmation spéciale, dès 19 h 30, lundi. Fidèles de District 31, soyez sans crainte : malgré les élections, vous aurez quand même droit à votre dose du commandant Chiasson lundi.

Puisque la soirée électorale d’ICI Radio-Canada Télé débute à 19 h 30, les inconditionnels du populaire feuilleton policier pourront savoir comment s’est soldée la chicane de voisins sur laquelle l’auteur Luc Dionne avait bouclé l’épisode de jeudi.

Du côté de TVA, qui commence également sa couverture à 19 h 30, seuls les inconditionnels du Tricheur et d’Un zoo pas comme les autres seront épargnés.

Les fans des autres rendez-vous du lundi devront prendre leur mal en patience. Boomerang, Discussions avec mes parents, L’Échappée, Une autre histoire, Alerte Amber et Ruptures feront relâche et reviendront la semaine suivante.

Équipes en place

Sans surprise, la soirée électorale sera pilotée par Pierre Bruneau à TVA. Le chef d’antenne sera épaulé par Paul Larocque, Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Dimitri Soudas et Jean-Marc Léger. Nouveauté cette année, Pierre-Olivier Zappa échangera durant toute la soirée avec une cinquantaine d’électeurs en direct des studios du réseau.

À Radio-Canada, Patrice Roy pilotera la veillée, entouré de Madeleine Blais-Morin, Alec Castonguay, Josée Legault, Tasha Kheiriddin et Michel C. Auger. Les ex-politiciens Yolande James, Michael Fortier, Françoise Boivin et Gilles Duceppe apporteront également leur grain de sel.

Pour leur part, LCN et ICI RDI lanceront leur couverture à 18 h 30.

Longue soirée en vue

La couverture du scrutin pourrait s’étirer pendant de longues heures lundi. C’est du moins ce qu’on laisse entendre à TVA et Radio-Canada, en grande partie en raison des sondages qui prédisent la nomination d’un gouvernement minoritaire.

« Pour être fixé, c’est possible qu’on doive attendre la fermeture des bureaux de vote en Colombie-Britannique, soit 22 h 30, heure du Québec, observe Mario Dumont. Ça pourrait être très serré. »

« On n’est pas devin, mais on voit très bien les tendances, indique la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien. C’est certain qu’on s’attend à une très longue soirée. Mais il peut y avoir des surprises. Au Canada, personne n’avait prédit une aussi grosse vague orange en 2011. Et l’élection de Donald Trump aux États-Unis a donné toute une leçon d’humilité aux grands médias. »

Soirée rassembleuse

Luce Julien de Radio-Canada promet une soirée rassembleuse, « un peu comme un match de hockey », mais également « importante » et « palpitante ».

Du côté de TVA, on s’engage à répondre aux trois grandes questions des électeurs. « Le téléspectateur surveille trois choses, résume Mario Dumont. Qu’est-ce qui arrive chez eux ? Qu’est-ce qui arrive au Québec ? Et qui forme le gouvernement au Canada ? »

Les réseaux anglophones passeront également leur lundi soir en mode électoral. À CTV, la chef d’antenne Lisa Laflamme entrera en poste à 19 h. Dawna Friesen fera de même à Global. Quant à CBC, la programmation spéciale débutera à 18 h 30.