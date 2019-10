Un premier échec en 7 matchs

«Pagliarulo! On va arrêter. Il a fait plusieurs arrêts miraculeux. C’est un gars qu’on adorait et je suis content de voir comment il se développe. [Sa première étoile], c’est bien mérité. Il a été extraordinaire», a commenté le pilote de l’Océanic, Serge Beausoleil, dont la troupe a savouré un huitième gain cette saison en ne donnant que des miettes aux Remparts – 15 tirs.

«C’était de loin notre pire période de la saison. C’était un festival de patarafes! On avait de la misère à sortir la rondelle, on a pris de mauvaises décisions en zone neutre. On était comme perdus sur la glace. Cela dit, les gars n’ont pas abandonné devant nos partisans», a lâché son homologue Patrick Roy, qui a tout de même lancé des fleurs à son gardien.

Auteur du seul but des siens avec l’avantage d’un homme, le capitaine Félix Bibeau s’est élevé au-dessus de la mêlée et a pris une partie du blâme pour cette sortie laborieuse.

«On n’était pas là et c’est inacceptable devant nos partisans On [les vétérans] doit prendre une partie du blâme. On n’a pas été aussi sharp cette semaine dans les pratiques. Ce soir, on ne gagnait aucune bataille», a débité l’espoir des Islanders de New York, la mine déconfite.