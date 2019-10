Nouveau look, nouveaux rôles

David La Haye était méconnaissable, mardi soir, au Monument-National. Le comédien a délaissé sa barbe dense et sa longue chevelure pour son rôle dans le film Gallant, adaptation du livre du même titre des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin.

« Ça fait tellement de bien ! J’ai essayé de l’enlever plusieurs fois, mais j’obtenais des rôles de gourous, de sans-abri... Je vais bientôt jouer un militaire dans le prochain film de Nicolas Roy, De guerre lasse, alors je vais pouvoir couper mes cheveux encore plus courts. Ce genre de look va me permettre de jouer des hommes plus mûrs, comme des politiciens ou des journalistes », révèle-t-il.