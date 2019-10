Panne majeure du réseau cellulaire sur la Côte-Nord

Une panne majeure du réseau cellulaire touchait une bonne partie de la Côte-Nord, vendredi matin.

Un accident survenu jeudi soir au kilomètre 880, sur la route 138, est en cause. Un camion lourd a fauché des poteaux de Telus et brisé un câble de fibre optique.

Des dizaines de milliers de personnes résidant sur le territoire situé entre les municipalités de Baie-Trinité et Blanc-Sablon n’ont plus accès au réseau cellulaire et à internet. Les systèmes de paiement direct et de téléphonie IP sont également perturbés.

Le service de téléphonie filaire est quant à lui toujours actif.