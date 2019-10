Plus de 200 personnes en soutien à la Catalogne réunis à Montréal

Plus de 200 personnes se sont rassemblées vendredi à Montréal afin de démontrer leur appui au peuple de la Catalogne, qui est le théâtre de vives tensions après la condamnation et l’emprisonnement par la justice espagnole de dirigeants indépendantistes.

« C’était vraiment très touchant, a affirmé la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. C’est important de démontrer notre solidarité aux Catalans, qui ont voulu simplement de façon pacifique organiser un référendum et décider de leur avenir politique. »

Des propos qui font écho chez son collègue du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, qui estime que « c’est incroyable et odieux de voir ce qui se passe dans un pays démocratique, où on assiste à des arrestations politiques ».

« C’est une chose quand le premier ministre parle, mais c’est une autre chose quand l’Assemblée nationale parle. Si on veut présenter une motion, ça prend son appui pour une motion », a indiqué M. Gaudreault.

Mme Ghazal a déjà indiqué au Journal que son parti allait présenter une motion pour que « Québec dénonce et montre son mécontentement envers le pouvoir de Madrid et ce qu’il fait vivre au peuple de la Catalogne ».