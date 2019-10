Pour la première fois, deux femmes sortent dans l’espace ensemble

WASHINGTON | Les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir étaient vendredi en train de sortir ensemble de la Station spatiale internationale pour effectuer une réparation. C’était la première fois en soixante ans d’histoire spatiale que deux femmes mènent une sortie dans l’espace.

Une première sortie de deux femmes astronautes, Christina Koch et Anne McClain, avait été programmée en mars, mais la Nasa avait dû l’annuler quatre jours avant, faute d’avoir deux combinaisons de la bonne taille prêtes à l’emploi. La sortie de vendredi a officiellement commencé à 11h38 et devrait durer plusieurs heures, dans le but de changer une unité de recharge des batteries tombée en panne le week-end dernier.