Pour l’amour du blanc

On ne le répétera jamais trop : les vrais bons blancs de terroir gagnent beaucoup à être aérés. Celui-ci est certes délicieux à l’ouverture de la bouteille, mais après deux jours, il est splendide ! Les parfums s’épanouissent, la matière devient plus leste, sans que le vin n’y perde en vitalité et en énergie. Une expression solide et minérale du cépage romorantin. Complexe, long et savoureux. Offrez-lui un petit séjour en carafe et servez-le frais plutôt que froid. Biologique.