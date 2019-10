Projets menacés

Contrairement à ce qu’il affirmait cette semaine, l’engagement du chef conservateur Andrew Scheer à financer ses promesses en réduisant les investissements prévus dans les infrastructures menace la construction d’un tramway à Québec, en plus de certains projets prévus à Montréal.

En juin dernier, la mairesse Valérie Plante a accepté de « passer » à la Ville de Québec les 800 millions nécessaires à la réalisation de son réseau de transport structurant, à même les sommes qui étaient réservées à Montréal pour les cinq premières années de l’Entente bilatérale intégrée (EBI) entre le gouvernement fédéral et celui du Québec. En échange, la Métropole obtenait la garantie de chacune des parties qu’elle serait compensée dans les cinq années suivantes pour financer ses projets, dont l’électrification des autobus de la STM et le train entre le centre-ville et Lachine.