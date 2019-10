Scénario improbable

Si j’avais été Jagmeet Singh, chef du New Democratic Party/Nouveau Parti démocratique, j’aurais mis au point une stratégie totalement différente pour m’assurer de gagner les élections fédérales du 22 octobre prochain.

Premièrement, j’aurais simplement abandonné le Québec à ses propres ambitions autonomistes et j’aurais mis le gros de mes efforts à gagner le reste du Canada. Car, il faut bien l’admettre, la vague Orange de 2011 fut une épiphanie dans le paysage politique québécois, cela ne se répétera pas et ils seront bien peu nombreux, les députés npdistes, à survivre au raz-de marée bloquiste qui s’annonce.

Deuxièmement, j’aurais pris mes distances avec Québec solidaire. C’est vraiment mal connaître le momentum que vit le Québec pour s’appuyer sur un parti de plus en plus sectaire et de plus en plus éloigné des préoccupations des Québécois, entre autres en matière de laïcité. Le NDP/NPD en paiera le prix immanquablement le soir du 22 octobre, car il avait tout intérêt à s’allier au Bloc pour nous débarrasser des libéraux à Ottawa et pour barrer la route aux conservateurs. Mais il est mal conseillé par QS, surtout les militants du Québec qui utilisent les mêmes accusations de racistes à l’égard des bloquistes. Très mauvaise stratégie.

En concentrant ses efforts sur le ROC où il n’existe pas d’équivalent de QS, en cherchant à rallier le vote progressiste, il risquerait de gruger l’électorat du Parti libéral du Canada, qui présente tout de même des valeurs semblables à celles du NDP/NPD.

En admettant que le Québec constitue un cas à part, une cause désespérée pour cette formation politique, Jagmeet Singh aurait pu tenter de conquérir les zones ouvrières de l’Ontario, avec l’appui des syndicats, retrouver sa clientèle dans l’Ouest canadien où il a déjà fait élire des gouvernements provinciaux, et flirter avec les provinces maritimes. Bref, « mettre le paquet » là où ça peut donner des résultats concrets, en oubliant le Québec, un cause désespérée.

Il ne faut pas se le cacher, les valeurs du NDP/NPD sont près de celles du Bloc québécois, si on fait exception de sa position sur la laïcité de l’État et de ses alliances erratiques avec QS. Il s’agit d’un parti progressiste, au programme nettement social-démocrate. Même sa position au sujet du Venezuela est plus à gauche que celle du Bloc qui s’est aligné, lui, sur les États-Unis et ses satellites comme la Colombie et le Brésil, deux pays autoritaires. Le NDP/NPD a condamné toute ingérence étrangère et a demandé au gouvernement canadien de ne « pas suivre l’exemple de la politique étrangère des États-Unis, particulièrement son long historique d’ingérence au service de ses propres intérêts dans la région », ce que n’a pas fait le Bloc, malheureusement et je dirais honteusement. Pour un parti qui se veut progressiste, voilà un handicap sérieux.

Qu’est-ce qui serait mieux pour un Québec bloquiste? Le Parti libéral du Canada n’a pas la faveur populaire parmi les francophones du Québec. On se rappelle trop l’ère Pierre Elliot Trudeau, le père de l’actuel premier ministre, ses « mesures de guerre » et son mépris affiché de notre identité. On se souvient de la gouverne cahoteuse de Jean Chrétien, du scandale des commandites et de son ingérence illégale dans le processus démocratique du référendum de 1995. Quant à Justin Trudeau, il n’est certes pas un monstre ni un homme de droite mais sa position sur le Québec est calquée sur celle de son père et c’est inacceptable. Et en matière de politique internationale, il a été incapable de « livrer la marchandise », de se démarquer des États-Unis come l’avait fait son père. Durant les quatre dernières années, il a fait la preuve qu’il n’avait pas la stature d’un chef d’État.

On s’entend sur le fait que le Parti conservateur est la pire des alternatives. Malgré ses mamours de cette dernière semaine, où il a répété à lui seul le fameux « love in » de 1995, Andrew Sheer n’est pas crédible. Ses positions personnelles sur le libre choix des femmes, sur le contrôle des armes à feu, sur les changements climatiques, sur le pétrole sale de l’Ouest canadien, etc., en font un ennemi du Québec. On est loin du « beau risque » de Brian Mulroney.

Décidément, plus j’y pense, plus le NDP/NPD a raté une belle occasion de former un gouvernement, minoritaire sans doute, mais qui aurait gouverné avec un Bloc québécois qui aurait détenu la fameuse « balance du pouvoir ». Un scénario improbable.