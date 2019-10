Shaquille O’Neal joue les bons samaritains

L’ancienne vedette de la NBA Shaquille O’Neal a trouvé une maison pour un adolescent paralysé à la suite d’une fusillade et sa famille, vendredi.

L’enfant de 12 ans a reçu une balle perdue, en août, alors qu’il revenait de sa pratique de football. Depuis, il est paralysé des pieds à la poitrine. Hospitalisé depuis la tragédie, il était impossible pour lui de retourner dans son ancienne demeure, puisque celle-ci n’était pas adaptée à sa nouvelle condition.

Ayant entendu parler de cette triste histoire, O’Neal et deux membres de la direction de la chaîne de restauration rapide Papa John’s ont décidé de donner un coup de main au garçon et à sa famille. Les trois hommes leur ont trouvé une maison, qu'ils meubleront et payeront les factures pour la prochaine année.

«Je regardais cette histoire à la télévision et je trouvais cela tellement triste, a indiqué O’Neal à un réseau de télévision d’Atlanta. Ça aurait pu être chacun d’entre nous. Ça aurait pu être mon fils. Ça aurait pu être mon cousin. La mère du jeune homme vivait avec ses deux garçons dans un appartenant contenant uniquement une chambre, nous lui avons donc trouvé une maison avec une chambre dans College Park, un bon quartier».